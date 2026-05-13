Какая жара небезопасна для автомобиля? 5 самых уязвимых узлов

Один из уязвимых «агрегатов» машины — пассажиры, даже с кондиционером не оставляйте в ней никого на жаре.
Обычно в паспорте автомобиля указано, что он выдерживает жару до +50°. Как обстоит на самом деле, выяснял эксперт Алексей Абрамов.
Так, тормозная жидкость на жаре может закипеть, а с учётом, что она легко впитывает влагу, это может произойти уже при 150°. Под капотом, где находится главный тормозной цилиндр, температура может превысить это значение. Поэтому планирующим путешествие в жаркие края советуют заменить её заранее.
«Аккумулятор при сильной жаре способен выйти из строя уже за неделю», — цитирует эксперта techinsider.ru.
Современные двигатели в целом довольно термонагруженные. Тем не менее инженеры оставили свои «заветы» для автовладельцев, эксплуатирующих автомобили в суровых условиях. Один из них — поменять антифриз и промыть как внутренний контур охлаждения, так и решетку радиатора.
Коробка передач также подвержена риску. В автоматической при критических температурах могут выгореть фрикционы.
«Кондиционер теряет фреон, “потея” от жары. И нужно следить, чтобы его оставалось нужное количество внутри системы», — предупреждает специалист.
Еще один уязвимый «агрегат» автомобиля — пассажиры. Даже если работает кондиционер в заведённой машине, лучше не оставлять в ней никого на жаре. Если мотор заглохнет, и система кондиционирования отключится, температура может подскочить до 60−70° буквально за 30 минут, а это может быть смертельно опасно.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, кому особенно опасно оставаться на жаре и что делать в первые секунды, если человек на ваших глазах получил тепловой удар.