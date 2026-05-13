49 подъездов в Нижегородской области привели в порядок после вмешательства ГЖИ

Один из таких примеров — дом № 2 по улице Глеба Успенского в Ленинском районе. Жильцы еще в октябре прошлого года жаловались на облупившуюся краску, осыпающуюся штукатурку и бездействие управляющей компании. Проверка ГЖИ зафиксировала все нарушения, после чего коммунальщики получили предписание и по согласованию с жителями перенесли ремонт на весну. За апрель подъезд преобразили: восстановили стены и потолок, заменили почтовые ящики, поставили новую тамбурную дверь и привели в порядок перегородку в подвале. Гарантия на работы составляет три года.