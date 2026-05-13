В Казани меняют схему размещения самокатов и велосипедов

Всего в городе остаётся 1420 легальных парковок для средств индивидуальной мобильности. Новые правила уже действуют. Пользователям сервисов рекомендуют заранее проверять зону завершения поездки в приложении. Оставлять самокат вне разрешённого места теперь нельзя — это грозит штрафом.