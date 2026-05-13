В Казани меняют схему размещения самокатов и велосипедов

С 13 мая 2026 года в Казани изменилась схема размещения кикшеринга. Исполком исключил 23 парковочных места. Теперь оставить электросамокат или велосипед не получится у шести популярных локаций.
Парковки исчезнут вблизи «Парка Урицкого», набережной Кабана, парков «Комсомолец» и «Сосновая роща», а также у парка Победы и бульвара «Белые цветы». Причина — жалобы жителей на хаос и перекрытие пешеходных маршрутов.
Всего в городе остаётся 1420 легальных парковок для средств индивидуальной мобильности. Новые правила уже действуют. Пользователям сервисов рекомендуют заранее проверять зону завершения поездки в приложении. Оставлять самокат вне разрешённого места теперь нельзя — это грозит штрафом.