Три нижегородских университета вошли в предметный рейтинг вузов

В рейтинг вошли 167 вузов из 45 регионов России.

Источник: Нижегородская правда

Три университета из Нижегородской области вошли в предметный рейтинг вузов в 2026 году. Пятый, юбилейный, выпуск по 35 направлениям опубликовало агентство RAEX, в него вошли 167 вузов из 45 регионов России.

Предметные рейтинги формируются на основе анализа трех ключевых направлений деятельности вузов: образовательной, научной и общественной. Они позволяют определить, какие вузы лучше всего готовят студентов по конкретным специальностям, учитывая также вклад в социальное развитие общества. Для составления рейтингов используются только объективные данные, опросы экспертов не применяются.

В процессе подготовки рейтингов учитывались официальная статистика Минобрнауки РФ, данные провайдеров библиометрических показателей, результаты студенческих олимпиад «Я — профессионал», а также информация из дистанционных источников: система мониторинга СМИ и социальных сетей «СКАН-Интерфакс», агрегаторы онлайн-курсов, сервис веб-аналитики Similarweb, а также сведения из социальных сетей VK, Rutube, Telegram и Mах.

Так, нижегородские вузы попали в 20-ки лучших по следующим направлениям:

Авиационная и ракетно-космическая техника — НГТУ им. Алексеева (13 место);

Биология — ННГУ им. Лобачевского (10 место);

История и археология — ННГУ им. Лобачевского (13 место);

Кораблестроение и водный транспорт — НГТУ (5 место);

Медицина — ПИМУ (12 место);

Нефтегазовое дело — НГТУ (16 место);

Педагогическое образование, педагогика — Мининский университет (17 место);

Политология и международные отношения — ННГУ (16 место);

Психология — ННГУ (15 место);

Социология — ННГУ (13 место);

Техника и технологии наземного транспорта — НГТУ (16 место);

Фармация — ПИМУ (6 место);

Физика — ННГУ (14 место);

Химия — ННГУ (10 место);

Электроника, радиотехника и системы связи — ННГУ (15 место);

Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника — НГТУ (14 место);

Ядерная энергетика и технологии — НГТУ (7 место).

