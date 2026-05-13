49 подъездов отремонтировали в Нижегородской области после вмешательства ГЖИ

С начала 2026 года в Нижегородской области по предписанию Госжилинспекции отремонтировали 49 подъездов в многоквартирных домах. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Инспекторы проверили исполнение одного из предписаний в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Еще в октябре 2025 года жители дома № 2 по улице Глеба Успенского пожаловались в ГЖИ на состояние подъезда: с потолка сыпалась штукатурка, со стен отваливалась краска. А управляющая компания никак не реагировала на претензии жильцов.
Инспекция подтвердила все факты, которые были изложены в обращении нижегородцев. В связи с этим УК выдали предписание об устранении нарушений. Работы проводились в апреле, в более подходящее для ремонта время.
«Сейчас предписание исполнено, косметический ремонт подъезда сделан: окрашены стены и потолок, восстановлен штукатурный слой. Кроме того, здесь заменили почтовые ящики, поставили новую тамбурную дверь и восстановили перегородку в подвальном помещении у входа. Гарантия на работы составляет три года», — рассказал начальник нижегородского заречного отдела ГЖИ по Нижегородской области Руслан Черемискин.
С начала 2026 года в инспекцию региона поступило 27 тысяч жалоб на плохую работу коммунальных служб. Были выданы 512 предписаний и выписаны штрафов на сумму более 26 млн рублей.
Ранее мы сообщали, что второй очередью реконструкции Нижегородской станции аэрации займется компания «СоюзДонСтрой».