Милиция ищет минчанина с татуировкой, который ушел из дома в конце марта

На вид минчанину от 56 до 60 лет. Его рост составляет 178−180 сантиметров. Он среднего телосложения, с короткой стрижкой, волосы темно-русые с сединой. Среди особых примет указана татуировка с текстом на предплечье левой руки. Также мужчина хромает на обе ноги. Он был одет в темно-синюю байку, темные джинсы и ботинки.