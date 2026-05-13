Милиция ищет минчанина с татуировкой, который ушел из дома в конце марта. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.
Разыскивается 56-летний Александр Серков, который 29 марта 2026 года ушел из дома по улице Сеченова в Минске. До настоящего времени мужчина не выходит на связь с семьей. Однако 12 мая он был на улице Охотской.
На вид минчанину от 56 до 60 лет. Его рост составляет 178−180 сантиметров. Он среднего телосложения, с короткой стрижкой, волосы темно-русые с сединой. Среди особых примет указана татуировка с текстом на предплечье левой руки. Также мужчина хромает на обе ноги. Он был одет в темно-синюю байку, темные джинсы и ботинки.
Минчан, которым что-либо известно про местонахождение мужчины, просят сообщить информацию в Заводское РУВД по указанным номерам телефонов: 8 (029) 693−82−50, 8 (017) 340−02−02 и 102. Также информацию можно отправить в чат-бот милиции.
