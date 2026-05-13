Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД предложило изменить срок действия иностранных водительских прав россиян

МВД хочет изменить срок признания водительских прав живущих за рубежом россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В МВД РФ предложили признавать международные водительские права россиян, проживающих за рубежом, недействительными для управления транспортом в России по истечении одного года с даты регистрации по месту жительства в РФ, сообщили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, сейчас иностранные национальные и международные водительские удостоверения, имеющиеся у граждан России признаются недействительными для управления транспортом на территории РФ по истечении одного года с даты первого въезда в Россию после получения иностранного национального водительского удостоверения.

Правоохранители уточнили, что данная норма распространяется как на граждан России, постоянно проживающих в РФ, так и временно находящихся на ее территории и при этом имеющих место постоянного проживания за пределами страны.

В МВД добавили, что в целях соблюдения законных прав граждан России, постоянно проживающих в иностранном государстве разработан законопроект «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона “О безопасности дорожного движения”.

«Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон “О безопасности дорожного движения” положениями, в силу которых иностранные национальные и международные водительские удостоверения граждан РФ, постоянно проживающих на законных основаниях в иностранном государстве, будут признаваться недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года не с даты первого въезда в РФ после получения иностранного национального водительского удостоверения, а с даты регистрации по месту жительства владельца иностранного водительского удостоверения в РФ», — говорится в сообщении.

Сейчас проект закона проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.