Торги на создание участка Орбитальной-2 в Ростове планируют открыть до конца мая

Подрядчика на первый этап строительства дороги Орбитальная-2 определят по итогам конкурса.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области уже до конца мая планируют открыть конкурс на создание первого участка новой дороги Орбитальная-2. Эту информацию озвучили на совещании по развитию транспортной инфраструктуры донской столицы.

Первый этап работ связан с участком от улицы Обсерваторной до Темерницкого въезда. В дальнейшем четырехполосная дорога должна связать Ростов-на-Дону с аксайским поселком Реконструктор.

Магистраль будет выполнять функции частичного дублера Ростовского транспортного кольца. С ее появлением снизится нагрузка от автотрафик и улучшится транспортная доступность Суворовского микрорайона, а также других прилегающих территорий.

— Мы движемся по плану. Торги по первому, начальному, участку магистрали Орбитальная-2 будут объявлены уже в конце мая. После выбора подрядчика сможем приступить к практической реализации этого ключевого объекта, — прокомментировала заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

