В Волгоградской области пройдет фестиваль «На Волге»

Ежегодный фестиваль «На Волге» состоится 23 мая в Волгоградской области. Его организуют при поддержке нацпроектов «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика» и «Молодёжь и дети», сообщили в комитете информационных технологий региона.
Площадкой для проведения фестиваля станет база отдыха «Бакалда» и расположенный рядом берег Волги. Участники мероприятия уберут эту территорию. Так, к очищению берега реки от мусора присоединятся представители молодежи, большинства опорных вузов Волгограда, предприниматели, волонтерские объединения и семьи с детьми.
«Основной целью фестиваля является не только убрать берег Волги самим, но и пробудить множество других добровольческих объединений проводить субботники в своих локациях, очищать берега водоемов», — отметили в комитете информационных технологий Волгоградской области.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. В то же время одной из целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» является снижение негативного влияния на окружающую среду, а нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.