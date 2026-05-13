Курбан-байрам — 2026: условия, требования и правила

Мубараков также прокомментировал возможность совершения жертвоприношения за мужей и сыновей, участвующих в специальной военной операции. В случае, если военнослужащий или человек, находящийся вдали от дома, просит родителей совершить жертвоприношение от его имени, это допустимо. Однако, как подчеркивает шариат, жертвоприношение в первую очередь является индивидуальным обязательством. Приносить жертву за другого человека, игнорируя собственную обязанность (при наличии соответствующего имущества), считается неправильным. В первую очередь человек, имеющий достаточное имущество, должен совершить жертвоприношение от своего имени. Приносить жертву за других разрешено, но при условии, что они осведомлены об этом.