Курбан-байрам — 2026: условия, требования и правила

Приближается один из главных исламских праздников — Ид аль-Адха, или Курбан-байрам, который в этом году выпадает на 27 мая. В связи с приближением этого значимого события возникают вопросы о том, каких животных допустимо приносить в жертву и можно ли совершать жертвоприношение за усопших родственников. На эти и другие актуальные вопросы ИА «Татар-информ» дал разъяснения начальник отдела по вопросам шариата Духовного управления мусульман Республики Татарстан Булат Мубараков.
По словам Булата Мубаракова, в рамках Курбан-байрама приносить в жертву разрешено верблюдов, коров, быков и овец. При этом крайне важно учитывать возраст животного: общепринятые нормы предписывают жертвовать годовалую овцу, двухлетнюю корову и верблюда, достигшего пятилетнего возраста. Эксперт подчеркнул, что при определении возраста овец часто допускаются неточности. Нередко ошибочно считается, что можно приносить в жертву животное, которому еще нет года, если оно достигло внушительных размеров. Однако, определение соответствия размера животного возрасту — задача для специалистов. Булат Мубараков также уточнил, что стрижка овцы перед жертвоприношением не влияет на допустимость этого действия.
Мубараков также затронул вопрос обязательности жертвоприношения для одиноких женщин, чье имущество достигает уровня нисаба (минимального порога богатства, обязывающего к принесению жертвы), но чей ежемесячный доход составляет 35−40 тысяч рублей. По словам Булата хазрата, В таких случаях не ориентируются на размер заработной платы, это было бы заблуждением. Важно имущество, которым владеет человек на момент Курбан-байрама. Если его стоимость достигает нисаба, жертвоприношение обязательно, независимо от уровня дохода, пояснил Булат хазрат.
Мубараков также прокомментировал возможность совершения жертвоприношения за мужей и сыновей, участвующих в специальной военной операции. В случае, если военнослужащий или человек, находящийся вдали от дома, просит родителей совершить жертвоприношение от его имени, это допустимо. Однако, как подчеркивает шариат, жертвоприношение в первую очередь является индивидуальным обязательством. Приносить жертву за другого человека, игнорируя собственную обязанность (при наличии соответствующего имущества), считается неправильным. В первую очередь человек, имеющий достаточное имущество, должен совершить жертвоприношение от своего имени. Приносить жертву за других разрешено, но при условии, что они осведомлены об этом.
Возможность принести животное в жертву за усопшего также существует, но такое жертвоприношение носит добровольный, а не обязательный характер. В первую очередь человек должен принести жертву за себя, напомнил представитель ДУМ Татарстана. Если же покойный намеревался, но не успел совершить жертвоприношение, его наследники или близкие могут сделать это.
Булат хазрат также уточнил, как часто мусульманин обязан совершать жертвоприношение. Если у верующего имеется сумма, эквивалентная стоимости 595 граммов серебра, жертвоприношение становится обязательным ежегодно. Речь идет не о конкретной денежной сумме, которая может меняться, а о стоимости серебра. Если в дни Курбан-байрама состояние человека соответствует нисабу, жертвоприношение обязательно, пояснил священнослужитель.
Он добавил, что жертвоприношение является индивидуальным актом поклонения, обязательным как для мужчин, так и для женщин. Ранее, когда основная собственность находилась в руках мужчин, для их жен жертвоприношение не было обязательным. Однако с ростом финансовой независимости женщин, за этой независимостью приходят как права, так и обязанности.
Мубараков опроверг распространенное убеждение о необходимости личного присутствия жертвующего при заклании животного. Ранее это могло служить для подтверждения принадлежности животного. Личное присутствие в месте жертвоприношения также не требуется. Важно, чтобы жертвоприношение от имени мусульманина совершал другой мусульманин, соблюдая все предписанные правила.
Принесение в жертву животного, приобретенного в кредит, допустимо, однако такое жертвоприношение не считается обязательным. Мусульманин также может принести жертву, даже если его имущество не достигает установленного уровня нисаба, при условии своевременной выплаты задолженности.