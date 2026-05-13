Вынесен приговор по делу о попытке теракта в отношении тамбовских судей

Второй Западный окружной военный суд вынес россиянину Алексею Милосердову 1980 года рождения обвинительный приговор за подготовку терактов в отношении сотрудников Тамбовского областного суда и Арбитражного суда Тамбовской области. Ему назначили 22 года лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и 18 — в колонии строгого режима. Также осужденный должен выплатить штраф в размере 1 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Приговор вступил в законную силу.