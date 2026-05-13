Антон Силуанов назвал фейком слухи о повышении налогов

Министр финансов Антон Силуанов назвал фейком распространившиеся слухи о повышении налогов и заморозке банковских вкладов.
— Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются, — цитируют главу ведомства РИА Новости. — Основные изменения в налоговой системы приняты.
По словам Антона Силуанова, главные задачи его ведомства сегодня заключаются не только в переходе к сбалансированному росту без «бюджетной накачки экономики», но и в повышении уровня дохода людей.
— Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена, — заявил он.
По данным на 4 мая уровень инфляции в стране составил 5,6%. В Минфине заявили о его дальнейшем замедлении и планируемом выходе на уровень в четыре процента.
