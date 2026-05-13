Ради нового поворотного шлюза у ТРЦ «Планета» в Красноярске выкапывают деревья

На перекрестке улиц Авиаторов и 9 Мая в районе ТРЦ «Планета» выкапывают взрослые деревья. Об этом сообщили в мэрии.
Причина — перенос левого поворотного шлюза и обустройство дополнительных полос разгона и торможения. Старый шлюз закроют, на его месте засеют газон.
Всего под пересадку попало 32 сосны и 12 елей. Их извлекают из грунта вместе с земляным комом, чтобы сохранить корневую систему и повысить шансы на приживаемость на новом месте.
«Эти деревья были высажены в 2019 году. Принято решение озеленить ими городские улицы. Так, ели переедут в сквер “Лесок” на улице 9 Мая, сквер Победителей и проспект Свободный в районе городского Дворца культуры. Сосны будем высаживать уже осенью, сейчас их отвезут на площадку управления зеленого строительства, где о них позаботятся озеленители», — рассказала начальник отдела технического надзора над объектами озеленения МКУ «УДИБ» Наталья Рычкова.
Улица Авиаторов — один из самых крупных объектов дорожного ремонта этого года, ее общая протяженность 3,16 километра. Специалисты заменят дорожное покрытие от Октябрьского моста до путепровода на Северном шоссе, поменяют старые бетонные бордюры на гранитные и приведут в порядок тротуары. Сейчас рабочие уже меняют бортовые камни, работают с газонами и демонтируют старое покрытие. После этого приступят к укладке нового асфальта.
Всего в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 25 участков дорог. На эти цели выделили 1,5 миллиарда рублей.
