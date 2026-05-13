Ради нового поворотного шлюза у ТРЦ «Планета» в Красноярске выкапывают деревья

«Эти деревья были высажены в 2019 году. Принято решение озеленить ими городские улицы. Так, ели переедут в сквер “Лесок” на улице 9 Мая, сквер Победителей и проспект Свободный в районе городского Дворца культуры. Сосны будем высаживать уже осенью, сейчас их отвезут на площадку управления зеленого строительства, где о них позаботятся озеленители», — рассказала начальник отдела технического надзора над объектами озеленения МКУ «УДИБ» Наталья Рычкова.