Легендарные летчики, разведчики и спецназовцы посетили Хабаровский край

В рамках всероссийского патриотического проекта «Вахта героев Отечества» в Хабаровск прибыли знаменитые Герои Российской Федерации. Среди них: летчик-полковник Владимир Алимов, военный летчик-снайпер Игорь Нерестюк, подполковник морской пехоты Михаил Марцев, разведчик Олег Лобунец, спасатель международного класса Владимир Легошин, спецназовец ФСБ Станислав Харин, военный летчик-снайпер Анатолий Копыркин, а также летчик-испытатель ОКБ Микояна Марат Алыков. В рамках проекта будут организованы просветительские мероприятия «Воспитать героя». Они пройдут с 14 по 16 мая в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в Солнечном, Амурском, Комсомольском, Бикинском и Вяземском муниципальных образованиях края. А в студии телеканала «Губерния» побывал легендарный военный летчик, Герой России Николай Ярцев — участник Афганской войны, боев в Таджикистане и на чеченско-дагестанской границе, кавалер орденов Мужества и Красной Звезды.