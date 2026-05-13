В Уфе реконструкцию улицы имени Города Галле завершат до конца 2026 года

Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2020 по 2021 годы выполнен капитальный ремонт на участке от ул. Комсомольской до проспекта Октября протяженностью более 300 метров. В 2023 году отремонтировали участок от проспекта Октября до ул. Рихарда Зорге протяженностью 560 метров. В 2022 году приступили к работам на участке от западного портала тоннеля Восточного выезда до проспекта Салавата Юлаева. Были выполнены реконструкция дороги протяженностью более 200 м и строительство съездов. Пуск движения состоялся в 2023 году одновременно с открытием Восточного выезда. Ведутся работы по строительству продолжения улицы от проспекта Салавата Юлаева до ул. Комсомольской протяженностью более 1 км, что обеспечит дополнительный въезд-выезд на проспект Салавата Юлаева и позволит беспрепятственно выезжать на федеральные трассы М5 и М7. Уже выполнена реконструкция трех съездов транспортной развязки и путепровода, который долгое время не функционировал.