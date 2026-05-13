В Уфе реконструкцию улицы имени Города Галле завершат до конца 2026 года

Как сообщил начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе, реконструкция улицы имени города Галле ведется уже шесть лет. В настоящее время подрядная организация ведет работу по устройству бордюров, из 14 км смонтировано около 4 км. К укладке асфальта приступят 18 мая. Переустройство инженерных сетей выполнено на 75 процентов: из 3,6 км коммуникаций переустроили 2,7 км. Для возведения земляного полотна на объект завезено 35 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси. Завершение строительства всего объекта запланировано до конца 2026 года.
Как отметил Паппе, для возможности проведения строительно-монтажных работ необходимо было изъять 81 земельный участок. Вопрос по оставшемуся участку решается в судебном порядке.
Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2020 по 2021 годы выполнен капитальный ремонт на участке от ул. Комсомольской до проспекта Октября протяженностью более 300 метров. В 2023 году отремонтировали участок от проспекта Октября до ул. Рихарда Зорге протяженностью 560 метров. В 2022 году приступили к работам на участке от западного портала тоннеля Восточного выезда до проспекта Салавата Юлаева. Были выполнены реконструкция дороги протяженностью более 200 м и строительство съездов. Пуск движения состоялся в 2023 году одновременно с открытием Восточного выезда. Ведутся работы по строительству продолжения улицы от проспекта Салавата Юлаева до ул. Комсомольской протяженностью более 1 км, что обеспечит дополнительный въезд-выезд на проспект Салавата Юлаева и позволит беспрепятственно выезжать на федеральные трассы М5 и М7. Уже выполнена реконструкция трех съездов транспортной развязки и путепровода, который долгое время не функционировал.
Реконструкция улицы продолжится. В настоящее время проезд к больнице № 21 осуществляется через ул. 50 лет СССР и Менделеева, по узким улицам в жилом квартале. Разработан проект на строительство дороги от проспекта Салавата Юлаева до Лесного проезда протяженностью более 600 м с каждой стороны. После его реализации время проезда машин «скорой помощи» должно уменьшиться на 10−15 минут.