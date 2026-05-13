49 подъездов отремонтировали в Нижегородской области по требованию ГЖИ

С начала года в Нижегородской области по предписаниям Госжилинспекции было отремонтировано 49 подъездов в многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Один из примеров успешного вмешательства — дом № 2 по улице Глеба Успенского в Нижнем Новгороде. Как рассказал начальник нижегородского заречного отдела ГЖИ Руслан Черемискин, после жалоб жильцов на осыпающуюся штукатурку УК обязали провести косметический ремонт, заменить почтовые ящики и тамбурную дверь.
Всего в ГЖИ поступило 27 тысяч жалоб на работу коммунальщиков с начала года. По результатам проверок было выдано 512 предписаний, а общая сумма штрафов, наложенных на управляющие организации, превысила 26 млн рублей.
Ранее сообщалось, что 9,6 млрд рублей выделят на коммунальные сети в нижегородских Новинках.