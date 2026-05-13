Жителей Башкирии предупредили об опасности купания в мае

Спасатели Управления гражданской защиты Уфы предупреждают об опасности купания в реках и озерах до открытия купального сезона.
Жителям напомнили, что кроме холодной воды, опасность может представлять и дно.
«Сейчас реки Белая и Уфимка — это мощные, холодные потоки с непредсказуемым дном после весны. 1 июня — это не просто дата в календаре, это день, когда вода становится безопасной», — напоминают спасатели.
Те, кто рискнет плавать сейчас рискуют получить мгновенное переохлаждение, а также пострадать от бревен или ржавого железа на дне. Спасателей до начала купального сезона на пляжах нет, на помощь оперативно никто не придет.
