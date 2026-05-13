Пункт пропуска «Джанкой» будет закрыт на лето для грузового транспорта

Власти Херсонской области временно изменили схему движения грузового транспорта в Крым на период курортного сезона. Об этом в соцсетях сообщил глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.
Для разгрузки автомобильного пункта пропуска «Джанкой» грузовикам предложили альтернативный маршрут. В районе поселка Новоалексеевка по трассе Р-280 «Новороссия» транспорт будут направлять в сторону АПП «Перекоп» (Чаплынка) для прохождения досмотра на въезде в Крым.
Сложность нового маршрута заключается в действующем комендантском часе, которого нет на сухопутном коридоре.
«Будем следить за сложностями прохождения этого пути», — написал Цуркин.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше