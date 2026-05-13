На Дону Евгений Казанов покинул пост главного судебного пристава области

Евгений Казанов покинул должность главного судебного пристава Ростовской области в связи с переходом на новую работу. Теперь он займёт пост временно исполняющего обязанности руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) России по Москве.
Евгений Казанов начал службу в ФССП в 2000 году с должности судебного пристава. В дальнейшем он занимал руководящие посты в органах ФССП по Липецкой, Курской и Ростовской областям. С 2018 года Казанов возглавлял Главное управление ФССП по Ростовской области.
После кадровых изменений временно исполняющим обязанности руководителя Главного управления ФССП по Ростовской области — главным судебным приставом Ростовской области — назначен Александр Мосеенков.