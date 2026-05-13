Во время майских праздников в БСМП Калининграда провели 70 экстренных операций

За майские праздники в БСМП Калининграда провели 70 экстренных операций. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Минздрава.
За период с 9 по 11 мая в травмпункт больницы скорой медицинской помощи поступило 327 обращений. В приёмное отделение обратилось 366 пациентов.
«Из этого числа 222 человека были госпитализированы — их состояние требовало дальнейшего стационарного лечения и наблюдения врачей. По экстренным показаниям было проведено 70 оперативных вмешательств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всем пациентам оказали экстренную и неотложную помощь. Минздрав призвал жителей соблюдать технику безопасности во время отдыха и работ на садовых участках, быть внимательнее на дорогах и воздерживаться от алкоголя.