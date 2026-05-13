Активисты Норильского отделения РГО искали останки мамонтов в озере Лыто

Норильское отделение Российского географического общества провело научно-исследовательскую экспедицию по поиску останков мамонтов на севере Таймыра. На первом этапе дайверы изучили донные отложения озера Лыто, глубина которого превышает 75 метров. Толщина льда во время проведения исследований доходила до 2,4 метра. Активисты РГО проверили места вероятного залегания останков мамонтовой фауны, чтобы получить данные для реконструкции палеоэкосистемы. Сейчас отобранные материалы готовятся к лабораторным исследованиям, которые пройдут в профильных институтах. По словам руководителя экспедиции, председателя Норильского отделения РГО Максима Миронова, пока останков мамонта обнаружить не удалось. Однако исследователи уверены, что они в донных отложениях точно есть. Об этом свидетельствует характер этих структур и другие косвенные признаки. Теперь есть точное понимание, куда смотреть дальше. Летом необходима серия погружений — детальная разведка под толщей воды даст ответы. Это только начало большого пути по восстановлению истории древнего Таймыра, — считает Максим Миронов. Председатель краевого отделения РГО Игорь Спириденко отмечает, что проведено очень нужное исследование. Оно позволяет ученым уточнить сведения по истории Таймыра и Арктической зоны в целом.