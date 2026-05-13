Ночные автобусы будут работать в Нижнем Новгороде этим летом

Они будут ходить в центральной части города.

Источник: Время

Ночные маршруты запустят в Нижнем Новгороде этим летом. Автобусы будут курсировать с 1 июня по 30 сентября с 22:00 до 02:00, сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.

Транспорт будет ходить через популярные места отдыха горожан, а также курсировать в центральной части города.

«Маршруты будут синхронизированы с прибытием поезда “Москва — Нижний Новгород”, а также с окончанием культурных мероприятий в местах массового скопления отдыхающих», — уточняется в публикации.

Напомним, что движение по трамвайному маршруту № 18 возобновлено в Нижнем Новгороде.