Пять нижегородских вузов вошли в предметные рейтинги агентства RAEX

Пятый выпуск предметных рейтингов российских университетов презентовало агентство RAEX 13 мая. Проект входит в экосистему «Три миссии университета», оценивающую вклад вузов в образование, науку и общественное развитие.
Эксперты представили списки лучших вузов по 35 предметным областям — это математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальные и гуманитарные направления, а также педагогика, медицина, фармация, сельское хозяйство и ветеринария. Как и ранее, рейтинги формировались на основе показателей успеваемости студентов, научной продуктивности, трудоустройства выпускников. В списки лучших вошли 167 вузов из 45 регионов России.
Лидер исследования МГУ им. М. В. Ломоносова вошел в тройку лучших вузов в 20 рейтингах — это более половины рассматриваемых направлений. При этом в 12 случаях МГУ занял первое место. В частности, по математике и естественным наукам (физика, химия, биология и география) и во всех рейтингах гуманитарного профиля.
Второе место по общему числу медалей занял Санкт-Петербургский государственный университет, вошедший в первую тройку 13 предметных рейтингов. Примечательно, что СПбГУ удерживает статус вице-чемпиона по математике, химии, биологии и географии с 2022 года, то есть с момента первой публикации выпуска предметных рейтингов RAEX. Также университет по-прежнему входит в топ-3 по большинству социогуманитарных направлений.
НИУ ВШЭ поднялся на пьедестал 12 рейтингов, показав наиболее высокие результаты в блоке социальных наук. Как и в прошлом году, университет занял первые места по направлениям «экономика», «психология» и «социология».
Среди нижегородских вузов лидером стал ННГУ имени Н. И. Лобачевского, вошедший в десять предметных рейтингов по следующим дисциплинам: «Государственное и муниципальное управление» (16-е место), «Математика» (19-е место), «Физика» (14-е место), «Химия» (10-е место), «Биология» (10-е место), «Электроника, радиотехника и системы связи» (15-е место), «Психология» (15-е место), «Социология» (13-е место), «Политология и международные отношения» (16-е место), «История и археология» (13-е место).
На второй позиции — НГТУ им. Р. Е. Алексеева. На его счету попадание в шесть предметных рейтингов: «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника» (14-е место), «Ядерная энергетика и технологии» (7-е место), «Нефтегазовое дело» (16-е место), «Техника и технология наземного транспорта» (16-е место), «Авиационная и ракетно-космическая техника» (13-е место), «Кораблестроение и водный транспорт» (5-е место).
Третья строчка осталась за ПИМУ. Медицинский вуз попал в два предметных рейтинга: «Медицина» (12-место) и «Фармация» (6-е место).
Четвертое-пятое места поделили ВГУВТ и НГПУ, каждый из вузов попал лишь в один рейтинг. Волжский университет водного транспорта занял 8-е место в предметной области «Кораблестроение», а Мининский университет стал 17-м в дисциплине «Педагогическое образование».
Напомним, что по итогам исследований 2025 года ННГУ им. Н. И. Лобачевского оказался в девяти дисциплинах, а НГТУ им. Р. Е. Алексеева — в семи.