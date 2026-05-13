В Казанском зоопарке у зебры Бабочки родился жеребенок

В Казанском зооботаническом саду «Река Замбези» у зебры Чапмана Бабочки родился жеребенок.
Новорожденный чувствует себя хорошо. Через несколько минут после появления на свет он уже стоял на своих черно-белых ножках самостоятельно, сообщили в пресс-службе Казанского зооботсада.
Сейчас малыш живет вместе с мамой во внутреннем вольере. Горожане совсем скоро смогут его увидеть на первой прогулке в саванне.
В ближайшее время в социальных сетях Казанского зооботсада появится традиционное онлайн-голосование на выбор имени нового детеныша зебры. Отследить начало можно в MAX-канале по ссылке.
Отметим, для Бабочки это второй жеребенок. В сентябре 2022 года у нее родилась дочка Солнышко.
Напомним, на исторической территории казанского зооботанического сада произошло пополнение: в семействе валлийских коз Бонни и Тихона родились два детеныша — самец и самка.