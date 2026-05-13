Курские газовики потребовали с железногорской «Гортеплосети» 224,8 млн рублей

«Гортеплосеть» обслуживает внутриквартальные теплосети и выступает посредником между поставщиком тепла и населением. После появления в 2008 году частных управляющих компаний между МУПом и потребителями начала стремительно расти задолженность «управляшек», что, в свою очередь, привело к накоплению долгов перед поставщиками. К 2011 году обязательства предприятия превысили 1 млрд руб., а ремонтная программа сократилась до минимальных 2 км сетей в год. Вскоре компания начала сдавать внутриквартальные теплосети в аренду, а затем погашать этим задолженность.