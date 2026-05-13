Новые правила сдачи на права: что изменится для волгоградцев

На сдачу вождения после теории отводится 60 дней.

В Волгоградской области, как и во всех регионах России, вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на права в ГИБДД. Главное изменение — практический экзамен назначат в течение 60 дней после успешной теории.

Раньше четкого срока не было. Кандидаты ждали вождение по 4−5 месяцев, теряли навыки, рисковали истечением 180-дневного срока действия теории.

Статистика неумолима: с первого раза теорию сдают 43% будущих водителей, практику — лишь 19%. Новые сроки дадут реальный шанс на пересдачу. Но есть ограничения. Если несколько раз провалили практику, а с теории прошло больше полугода, теоретический экзамен придется сдавать заново.

«РГ» пишет: будет строже и с нарушителями. Шпаргалки, телефон, скрытые камеры или микрофоны на экзамене использовать категорически нельзя. Результат аннулируют, и следующая попытка только через год. Честным кандидатам разрешают пересдачу уже через неделю.

