Новые правила сдачи на права: что изменится для волгоградцев

В Волгоградской области, как и во всех регионах России, вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на права в ГИБДД. Главное изменение — практический экзамен назначат в течение 60 дней после успешной теории.
Раньше четкого срока не было. Кандидаты ждали вождение по 4−5 месяцев, теряли навыки, рисковали истечением 180-дневного срока действия теории.
Статистика неумолима: с первого раза теорию сдают 43% будущих водителей, практику — лишь 19%. Новые сроки дадут реальный шанс на пересдачу. Но есть ограничения. Если несколько раз провалили практику, а с теории прошло больше полугода, теоретический экзамен придется сдавать заново.
«РГ» пишет: будет строже и с нарушителями. Шпаргалки, телефон, скрытые камеры или микрофоны на экзамене использовать категорически нельзя. Результат аннулируют, и следующая попытка только через год. Честным кандидатам разрешают пересдачу уже через неделю.
