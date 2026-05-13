Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России ужесточили правила сдачи экзаменов на права

В России изменился порядок сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Нововведения призваны повысить качество подготовки.

В России изменился порядок сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Нововведения призваны повысить качество подготовки водителей и исключить возможность случайного или нечестного получения прав.

Главное изменение коснулось сроков ожидания. Теперь период, в течение которого ГИБДД назначает практический экзамен после успешной сдачи теории, сократили с шести месяцев до 60 дней.

Как пишет телеканал «Саратов 24», председатель комиссии по транспорту и дорожной инфраструктуре Общественной палаты Саратовской области Антон Синицын назвал эту меру правильным стресс-тестом для кандидатов. По его словам, полугодовая пауза была слишком расслабляющей — за это время знания ПДД успевали выветриться, а навыки вождения притуплялись. Сокращение срока до 60 дней заставляет учеников быть в тонусе.

Второе важное изменение — борьба с нечестными экзаменами. За использование скрытых микрофонов, камер и любых шпаргалок на теоретическом этапе теперь предусмотрено немедленное аннулирование результатов. Пересдача экзамена будет возможна только через год.

По мнению экспертов, такое ужесточение — вынужденная и своевременная мера. Новые правила заставят кандидатов в водители относиться к процессу обучения максимально ответственно.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.