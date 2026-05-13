В России ужесточили правила сдачи экзаменов на права

В России изменился порядок сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Нововведения призваны повысить качество подготовки водителей и исключить возможность случайного или нечестного получения прав.
Главное изменение коснулось сроков ожидания. Теперь период, в течение которого ГИБДД назначает практический экзамен после успешной сдачи теории, сократили с шести месяцев до 60 дней.
Как пишет телеканал «Саратов 24», председатель комиссии по транспорту и дорожной инфраструктуре Общественной палаты Саратовской области Антон Синицын назвал эту меру правильным стресс-тестом для кандидатов. По его словам, полугодовая пауза была слишком расслабляющей — за это время знания ПДД успевали выветриться, а навыки вождения притуплялись. Сокращение срока до 60 дней заставляет учеников быть в тонусе.
Второе важное изменение — борьба с нечестными экзаменами. За использование скрытых микрофонов, камер и любых шпаргалок на теоретическом этапе теперь предусмотрено немедленное аннулирование результатов. Пересдача экзамена будет возможна только через год.
По мнению экспертов, такое ужесточение — вынужденная и своевременная мера. Новые правила заставят кандидатов в водители относиться к процессу обучения максимально ответственно.
