Белстат назвал самый популярный месяц у белорусов для заключения браков. Подробности БелТА рассказала заместитель председателя Национального статистического комитета Наталья Тарасюк.
По ее словам, в 2025 году в стране было заключено более 52 000 браков. Это на 11%, или почти на 6000 больше, чем в 2024 году. Наталья Тарасюк уточнила, что более трети браков заключается именно летом, назвав самый популярный месяц у белорусов:
— Наибольшей популярностью у белорусов пользуется месяц август — заключено 7800 браков.
Как отмечает Тарасюк, реже всего браки заключаются в марте — 2600.
