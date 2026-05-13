Стало известно, когда могут открыть тропу Голицына в Новом Свете

Тропу Голицына в крымском Новом Свете откроют не раньше июля.

Источник: Минприроды Крыма

Тропу Голицына, находящуюся в крымском Новом Свете, планируют открыть не раньше июля. Об этом сообщил руководитель территориального органа администрации города Судака в поселке Новый Свет Евгений Большов.

После обвала в гроте, который произошел в октябре, тропа Голицына остается закрытой. Причиной ЧП стали сильные ливни. В настоящее время проход закрыт. Там ведутся восстановительные работы.

«Уже проведена экспертиза, сделано обследование, но восстановительные работы обещают выполнить не раньше июля», — сказал Большов агентству РИА Новости Крым.

Сейчас в начале тропы стоят знаки с предупреждениями о том, что проход закрыт. Однако некоторые туристы все же проходят по временному деревянному мостику. Это может быть опасно. Поэтому туристов просят не игнорировать предупреждающие знаки.

