Стало известно, когда могут открыть тропу Голицына в Новом Свете

Тропу Голицына, находящуюся в крымском Новом Свете, планируют открыть не раньше июля. Об этом сообщил руководитель территориального органа администрации города Судака в поселке Новый Свет Евгений Большов.
После обвала в гроте, который произошел в октябре, тропа Голицына остается закрытой. Причиной ЧП стали сильные ливни. В настоящее время проход закрыт. Там ведутся восстановительные работы.
«Уже проведена экспертиза, сделано обследование, но восстановительные работы обещают выполнить не раньше июля», — сказал Большов агентству РИА Новости Крым.
Сейчас в начале тропы стоят знаки с предупреждениями о том, что проход закрыт. Однако некоторые туристы все же проходят по временному деревянному мостику. Это может быть опасно. Поэтому туристов просят не игнорировать предупреждающие знаки.