Более 10 млн рублей взыскивают с ООО «Арзамасский водоканал»

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил требование Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия о взыскании с ООО «Арзамасский водоканал» задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Об этом сообщает пресс-служба управления.
Это плата за 2022 и 2023 годы.
Плату за 2023 год юрлицо перечислило только после обращения управления в суд. Задолженность за 2022 год так и не была погашена.
С ООО «Арзамасский водоканал» будет взыскано более 10,3 млн рублей, а также пени за несвоевременное внесение платы за 2022 и 2023 годы в размере более 6 млн рублей.