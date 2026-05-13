Прибыль липецкого завода картофеля фри снизилась при росте выручки до 32,7 млрд

По итогам 2025 года выручка липецкого производителя картофеля фри ООО «Ви Фрай» увеличилась с 27,3 до 32,7 млрд руб. При этом чистая прибыль предприятия уменьшилась до 11,3 млрд руб. после 13,3 млрд годом ранее. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность предприятия, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Источник: Коммерсантъ

Себестоимость продаж предприятия значительно выросла в прошлом году — с 11,8 до 17,2 млрд руб. Коммерческие расходы увеличились с 1,6 до 2 млрд руб., а управленческие — с 901,9 до 939,7 млн руб. Прибыль до налогообложения составила около 12,3 млрд руб., а налог на нее — 909,2 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Ви Фрай» было зарегистрировано в городе Грязи на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» в октябре 2012 года. Основной вид деятельности — переработка и консервирование картофеля. Уставный капитал предприятия составляет немногим менее 1,4 млрд руб. Три четверти компании (75,1%) принадлежат Владимиру Цыганову, остальные 24,9% — гендиректору фирмы Ирине Ван Ден Берг. Доли находятся под обременением.

Объем долгосрочных обязательств компании снизился с 14,2 до 11,1 млрд руб., где 11 млрд приходятся на заемные средства. В части краткосрочных обязательств зафиксирован рост с 7,4 до 10,1 млрд руб. при снижении кредиторской задолженности с 7,2 до 6,8 млрд руб. Фирма привлекла займы на 3,2 млрд руб.

«Ъ-Черноземье» писал, что в 2024-м году чистая прибыль ООО «Ви Фрай» резко выросла на 38% по отношению к 2023 году. Выручка предприятия тогда показала схожую положительную динамику.

О том, как липецкий завод картофеля фри лишился товарного знака, — в материале «Ъ-Черноземье» «Без доступа к Wi-Fri».