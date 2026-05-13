«Чистый воздух» в Ачинске: в 35 домах установили современные системы отопления

В Ачинске по проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие» модернизируют системы отопления. Более 35 домов частного сектора уже получили новые автоматизированные котлы, сообщают в министерстве экологии Красноярского края. К концу года новое оборудование планируют установить в 160 домах. Всего жители Ачинска подали более 460 заявок на участие в программе. Подать заявку и получить консультацию можно по телефону: 8 (800) 700−41−49, уточняют в минэкологии края. Добавим, по проекту «Чистый воздух» в 2026 году установку нового оборудования запланировали более чем в 1 800 частных домах Лесосибирска, Красноярска, Ачинска и Минусинска. Так, в Лесосибирске системы отопления обновили уже более чем в 20 домах.