«Театральный поезд» прибыл в Хабаровск: уникальный состав встречали оркестром и овациям

«Театральный поезд», следующий по маршруту Владивосток-Москва, прибыл на железнодорожный вокзал краевой столицы. Необычный состав, пассажирами которого стали артисты со всей страны, встречали под оркестровую музыку и громкие аплодисменты. Состав задержится в городе на два дня. В рамках акции в Хабаровске пройдут театральный фестиваль, тематические выставки, мастер-классы и творческие встречи.