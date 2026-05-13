Власти Минска объявили, когда значительно ускорят строительство метро. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Новый тоннелепроходческий механизированный комплекс «Мария» из Китая для ускорения строительства станций Зеленолужской линии метро намерены запустить до конца мая 2026 года. Специалисты завершают его монтаж в котловане на улице Богдановича. Его запуск, как планируется, будет в сторону станции метро «Юбилейная площадь».
Тем временем власти Минска не будут продолжать Зеленолужскую линию метро к Зеленому Лугу в ближайшей перспективе.
Ранее ГАИ предупредила об изменении движения в центре Минска из-за строительства метро.
Кроме того, МАРТ принял решение по Wildberries, OZON и «Белпочта» касаемо цен и тарифов.