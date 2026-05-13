При поддержке Банка ДОМ.РФ завершена реконструкция «Дома Башкирова»

«Сохранение объектов культурного наследия для нас — это важный вопрос развития городских локаций. Наша задача — формировать систему, при которой памятник перестает быть заброшенным и сложным активом, а процесс работы с ним и его современной адаптацией становится прозрачным и экономически обоснованным для бизнеса. Через платформу наследие.дом.рф, механизм льготного финансирования и совместную работу с регионами мы хотим добиться того, чтобы будущему инвестору был очевиден весь потенциал объекта культурного наследия. И “Дом Башкирова” хороший пример того, как сохранение исторической недвижимости меняет восприятие района жителями и туристами, а в долгосрочной перспективе повышает оценку всего проекта», — заявил первый заместитель ДОМ.РФ Алексей Ниденс.