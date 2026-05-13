В Прикамье в 2026 году расселят 5,5 тысячи человек из аварийного жилья

На оперштабе обсудили также и предоставление квартир детям-сиротам.

Расселение аварийного жилья и обеспечение квартирами детей-сирот обсудил губернатор Прикамья с главами муниципалитетов на оперштабе, сообщил Дмитрий Махонин в своём канале в MAX.

По его словам, регион — один из немногих, кто помимо федеральных выделяет и собственные средства на расселение, а также активно использует механизм комплексного развития территорий. В 2025 году расселили более 106 тысяч квадратных метров, в 2026-м планируют расселить ещё 87,9 тысячи — более 5,5 тысячи человек.

В 2025 году новые квартиры получили больше 600 сирот. В этом году планируют выдать ещё 283 сертификата и более 320 благоустроенных квартир. Однако есть территории, которые опаздывают с контрактацией — Еловский, Гайнский и Куединский округа. Главы доложили о причинах и о том, как будут исправлять ситуацию. Губернатор поручил взять на особый контроль качество жилых помещений.