В Прикамье в 2026 году расселят 5,5 тысячи человек из аварийного жилья

В 2025 году новые квартиры получили больше 600 сирот. В этом году планируют выдать ещё 283 сертификата и более 320 благоустроенных квартир. Однако есть территории, которые опаздывают с контрактацией — Еловский, Гайнский и Куединский округа. Главы доложили о причинах и о том, как будут исправлять ситуацию. Губернатор поручил взять на особый контроль качество жилых помещений.