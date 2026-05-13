Ночные автобусы начнут курсировать в Нижнем Новгороде летом

В Нижнем Новгороде хотят запустить ночные автобусы. Они будут работать с 1 июня по 30 сентября. О планах рассказали в ЦРТС.
Ночные автобусы будут курсировать с 22:00 до 02:00 часов, а некоторые и до 03:00 часов. Расписание будет синхронизировано с с прибытием поезда «Москва — Нижний Новгород», а также с окончанием культурных мероприятий.
Все маршруты будут сходиться в туристических точках — на площади Минина, улице Рождественской, площади Горького. На автобусах можно будет добраться до спальных районов города, в том числе до Верхних Печер, ЖК «Цветы», Щербинок, Новой Кузнечихи и микрорайонов на Автозаводе и в Сормово.
На ночных маршрутах организуют систему остановок по требованию, при этом точки, имеющие наибольший спрос, будут обязательными для остановок.
