Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Покровском сквере Перми расцветет театральный вишневый сад

Первые саженцы вишен высадили осенью прошлого года.

Источник: Комсомольская правда

В Покровском сквере Перми у здания «Театра-Театра» в скором времени расцветет вишневый сад. Коллективы пермских театров уже второй год высаживают саженцы вишни.

Пермское региональное отделение СТД РФ и театры города 8 мая присоединились к акции Аллея Российского театрального общества. Ее приурочили празднованию 150-летия Союза театральных деятелей России.

Во время прошедшей акции высадили 10 вишен. «Театр-Театр» в ней представили сотрудники с семьями. Самой маленькой участнице совсем недавно исполнился год и два месяца.

Осенью прошлого года коллектив театра впервые высадил в Покровском сквере 13 вишен сортов «Шоколадница» и «Игрушка». Саженцы благополучно перезимовали и распустили первые листочки.

«Искренне верим, что саженцы приживутся, и обязательно продолжим традицию. Пусть цветущий вишневый сад украшает наш театральный город каждую весну», — отметили в «Театре-Театре».

Ранее стало известно, что в Пермь прибудет «Театральный поезд». Он простоит в городе два дня.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше