Возле Калининградской области заметили британский самолет-разведчик

РИА Новости: разведчик ВВС Британии ведет полет вдоль границы РФ и Белоруссии.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 в среду ведет полет вдоль границы Калининградской области и Белоруссии, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.

Этот самолет вылетел с базы «Лоссимут» в Шотландии, преодолел воздушное пространство Дании и Польши и вышел на траекторию сначала вдоль российской, а затем белорусской границы. Держась на отдалении примерно 50 километров, он долетел до района Бреста, после чего развернулся и тем же путем движется в обратном направлении.

Британские самолеты регулярно ведут разведывательные полеты вдоль российской границы, в том числе над Черным морем в районе Крыма и со стороны Финляндии.

Одновременно в небе со стороны моря в районе Калининградской области летает небольшой эстонский самолет-разведчик Beech King Air 350ER.

В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

