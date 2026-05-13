Средняя цена подержанного авто в Ростовской области выросла на 3,2%

Как отмечается в исследовании, в апреле на вторичном рынке региона впервые с ноября прошлого года был зафиксирован рост предложения со стороны дилеров на 8%. При этом общее количество активных объявлений по сравнению с мартом возросло лишь на 1%. Несмотря на изменение структуры предложения, средняя стоимость подержанной машины не старше 15 лет почти не изменилась месяц к месяцу. Для отечественных марок этот показатель составил 729 тыс. руб. (-0,6%), для китайских — остался на уровне 2,26 млн руб., а для остальных иномарок — 2,42 млн руб. (+1,2%).