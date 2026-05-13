Есть ли риски распространения холеры в Крыму

«Крым относится к той категории, где риски возникновения случаев холеры довольно высоки. И я хочу сказать, что на сегодняшний день у нас нет выделения эпидемиологически значимых эмбрионов, которые могли бы вызывать случаи заболеваний холерой», — сказала Пеньковская.
Она добавила, что специалисты мониторят объекты окружающей среды с апреля.
«За четыре месяца текущего года проведено 624 исследования по Республике Крым и 90 — по городу Севастополю», — уточнила начальник ведомства.
В мире остаются риски распространения холеры в связи с нестабильностью и гуманитарными катастрофами. Об этом ранее сообщила на конгрессе «Эпидемиология-2026» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко напомнил, что в преддверии теплого сезона в России активизируются меры эпидемиологического контроля, особенно в южных регионах, где существует потенциальная угроза распространения холеры.
В прошлом году в конце апреля в Роспотребнадзоре отмечали, что эпидситуация по холере на территории России остается стабильной и находится под постоянным контролем. За последние 20 лет в стране регистрируются лишь единичные завозные случаи заболевания.