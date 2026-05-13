В здании МИД России поставили настоящий чум

В здании Министерства иностранных дел России появился настоящий чум. Представители Ямала установили его ко Дню коренных малочисленных народов.

Как пишет «Север-пресс», на дипломатический прием пригласили сотни послов зарубежных стран. Ямальцы не только показали быт тундровиков, национальные песни и ремесла, но и угостили гостей северными деликатесами — олениной, морошкой и другими продуктами.

Добавим, Красноярский край тоже является одним из ключевых территорий проживания коренных малочисленных народов. В регионе живут представители восьми этносов: долганы, эвенки, ненцы, кеты, нганасаны, селькупы, энцы и чулымцы. Общая численность КМН в регионе — 15,7 тысячи человек. Самый малочисленный этнос — чулымцы, всего их 145 человек.

