Продажи парковок в строящихся ЖК Ростова выросли на 6%

По мнению экспертов, в первом квартале 2026 года доля пустующих парковок в заселенных ЖК сократилась до 2−4% от общего количества машиномест. В числе причин этого специалисты называют рост инвестиционного спроса. «Люди перестали покупать квартиры для сдачи, переключившись на парковки: в некоторых ЖК стартовая цена от 700−800 тыс. руб. и доходность от сдачи в аренду 15−20 тыс. руб. в месяц. Сегодня мы видим ажиотаж на паркинги в Ворошиловском, Ленинском районах и на левом берегу», — отметил директор федеральной риелторской компании «Этажи» в Ростове-на-Дону Андрей Иванов.