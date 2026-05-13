В Перми зафиксирован подъем уровня Камы

За последние сутки уровень воды в Каме на территории Перми увеличился на 12 сантиметров. Об этом сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе. Несмотря на рост воды, опасные показатели пока не превышены.
Ранее «КП-Пермь» писала, что режим повышенной готовности ранее ввели в Карагайском округе. Причиной стал паводок, который привел к подтоплению шести придомовых территорий.
Напомним, в выходные дни из-за подъема реки была подтоплена нижняя часть набережной рядом с арт-объектом «Счастье не за горами».