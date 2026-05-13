Популярная страна с океаном заявила про бесплатные визы для белорусов. Подробности приводит БелТА.
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел переговоры с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хератом. Глава МИД республики поблагодарил своего коллегу за важное решение, связанное с обеспечением белорусских туристов, приезжающих на Шри-Ланку, бесплатными визами.
Как отмечает Максим Рыженков, виза на Шри-Ланку для белорусов и представителей бизнеса будет бесплатной с 25 мая.
