Бетховен и Моцарт меняют амплуа. Чем удивит Дягилевский фестиваль-2026

Дягилевский фестиваль, давно ставший одним из крупнейших музыкальных фестивалей страны, в этом году пройдёт в Перми с 11 по 20 июня. Продажа билетов на события основной программы начнётся 21 мая в 14:00 по пермскому времени (в 12:00 мск). В течение первых трёх дней купить их смогут лишь те, у кого есть подписка на платный сервис. С 24 мая билеты станут доступны и без подписки, в том числе на сайте фестиваля. Подробнее о фестивальной программе — в материале сайта perm.aif.ru.