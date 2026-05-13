Бетховен и Моцарт меняют амплуа. Чем удивит Дягилевский фестиваль-2026

Дягилевский фестиваль, давно ставший одним из крупнейших музыкальных фестивалей страны, в этом году пройдёт в Перми с 11 по 20 июня. Продажа билетов на события основной программы начнётся 21 мая в 14:00 по пермскому времени (в 12:00 мск). В течение первых трёх дней купить их смогут лишь те, у кого есть подписка на платный сервис. С 24 мая билеты станут доступны и без подписки, в том числе на сайте фестиваля. Подробнее о фестивальной программе — в материале сайта perm.aif.ru.
Откроется Дягилев-фест концертом хедлайнера фестиваля — оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса (12+). В Большом зале филармонии два вечера подряд, 11 и 12 июня, музыканты будут исполнять Четвёртую симфонию Бетховена и симфонию № 41 «Юпитер» Моцарта.
Любопытно, что в этой программе композиторы-классики предстанут в непривычных для себя «амплуа». Так, бунтарь Бетховен окажется мягким лириком (неслучайно его Четвёртую сравнивали с «эллинской девушкой между двумя северными исполинами» — героической Третьей и драматичной Пятой симфониями). А изящный Моцарт, напротив, раскроется в «Юпитере» как художник-монументалист.
На закрытии фестиваля, которое пройдёт 20 июня на Заводе Шпагина, зрителей ждёт церемония «Рамо. Звук света — 2» (12+) в режиссёрской версии Елизаветы Мороз. Завсегдатаям Дягилевского уже знакомо это имя: три года назад фестиваль представлял ораторию Генделя «Триумф Времени и Разочарования» в постановке Мороз и при участии артистов Нижегородского театра оперы и балета.
В нынешнем спектакле участвуют оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, артисты Академии им. Антона Рубинштейна, приглашённые певцы и танцевальная труппа musicAeterna. Хореограф постановки — Анастасия Пешкова.
Церемония составлена из фрагментов опер Рамо — крупнейшего композитора французского барокко. А эпиграфом к ней служат слова Курентзиса: «Свет — самый невероятный феномен во Вселенной. Свет дарит нам дыхание, жизнь и любовь. Как бы я объяснил человеку, никогда не видевшему солнца, что такое свет? Я бы дал ему послушать музыку Рамо». «Рамо. Звук света — 2» — по сути, вторая серия проекта Курентзиса и musicAeterna «Рамо. Звук света». Созданный в Перми, этот проект в 2011—2019 годах исполнялся в Москве, Петербурге, а также во многих европейских столицах.
Дельфин и «Плач Иеремии».
Как всегда, в афише фестиваля много различных концертов. В их числе мультимедийный концерт с пространственным звуком «Альфред Шнитке. Оркестр громкоговорителей» (18 июня, 12+). Это первая часть проекта Олега Нестерова, посвящённого феномену советской киномузыки; следующими его героями будут Олег Каравайчук и Александр Кнайфель. Причём здесь громкоговорители? Дело в том, что киномузыка Шнитке будет исполняться на акусмониуме — оркестре из полусотни громкоговорителей. Благодаря им звук движется вокруг слушателей, создавая ощущение глубины. Дирижёр акусмониума — композитор Илья СимфоКэт.
Концерт этнической музыки (19 июня, 12+) объединит классические арабские традиции с испанским фольклором и элементами европейской классики.
В камерном концерте «Музыка для пустой комнаты» (16 июня, 16+) прозвучит инструментальная музыка композиторов-резидентов musicAeterna и Дома Радио Алексея Ретинского, Андреаса Мустукиса и Кирилла Архипова. А электронный сайд-проект «Механический лес» (20 июня, 18+), с которым выступит на фестивале Дельфин (Андрей Лысиков), вернёт слушателей в музыку конца 1980-х, во времена брейк-данса.
Кроме того, новые программы представят на Дягилев-фесте самые интересные вокальные ансамбли и хоровые коллективы страны. Российской премьерой станет исполнение Московским вокальным ансамблем Intrada хорового цикла Дэвида Лэнга «писания» | the writings (15 июня, 12+). Этот цикл американский композитор-постминималист создавал 15 лет, и вот — премьера в Перми!
Впервые на фестивале выступит вокальный ансамбль «Узорика», исполняющий русскую духовную музыку допетровских времён. В его программе «Еже от века таинство» (14 июня, 12+) соседствуют духовная музыка России и Европы XV-XVII веков.
Петербургский камерный хор Festino под управлением Александры Макаровой привезёт в Пермь одно из крупнейших отечественных хоровых сочинений конца XX века «Плач Иеремии» композитора-минималиста Владимира Мартынова (16 июня, 12+). Текст книги «Плач Иеремии» Ветхого Завета впервые в истории включён в это музыкальное произведение целиком.
Творчеству ведущих современных композиторов Европы посвящена программа хора и солистов оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса (15 июня, 12+). Это «Песни уныния и печали» Дьёрдя Куртага (Венгрия) и «Смилуйся» / Miserere Арво Пярта (Эстония).
А хор Пермского театра оперы и балета под управлением Валерии Сафоновой представит программу русской музыки «Душа грустит о небесах» (13 июня, 12+). Прозвучат фрагменты «Всенощного бдения» Рахманинова, русские и грузинские песнопения, светские сочинения Валерия Гаврилина и Георгия Свиридова.
Шесть мировых премьер.
Своеобразным мини-фестивалем внутри Дягилев-феста станут события, связанные с современным танцем. Труппа фестиваля Context. Diana Vishneva покажет легендарную «Хору» израильтянина Охада Наарина (16 июня, 16+). Танцевальная труппа musicAeterna привезёт недавно созданный норвежским хореографом Ю Стрёмгреном спектакль «Землетрясение» на музыку Рахманинова (14 июня, 16+). Прима-балерина Дарья Павленко и меццо-сопрано Юлия Маточкина выступят в «Человеческом голосе» Пуленка — «хореографической опере», поставленной Андреем Кайдановским (15 июня, 18+).
Одно из центральных событий танцевальной части фестиваля — экспериментальный вечер современной хореографии «Дягилев. Короткие формы» (13 июня, 16+). Кураторы — Анна Гусева и Анастасия Пешкова. Зрители увидят шесть мировых премьер на музыку композиторов-резидентов musicAeterna и Дома Радио, созданных шестью российскими хореографами — Нурбеком Батуллой, Владимиром Варнавой, Максимом Петровым, Евгением Калачёвым, Игорем Фирсовым и Ксенией Михеевой. Цель проекта — представить идеальный синтез современного танца и современной академической музыки.
Есть в программе Дягилевского фестиваля и перформансы. Музыкальный перформанс пианиста, композитора, звукового художника Петра Айду «Сумерки» |Tenebrae (14 июня, 12+) развернётся в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Он будет построен на звуках повседневных предметов — от детских трещоток до мобильных телефонов.
Известный режиссёр, создатель театра Derevo Антон Адасинский и выпускник Мастерской Андрея Могучего Никита Васильев создадут спектакль «Чаща» (15, 16 и 17 июня, 18+). Постановщики называют его «магическим путешествием сквозь непостижимый Лес» и призывают публику, которая станет участником древних ритуалов, «готовиться ко всему».
Кроме того, Никита Васильев покажет спектакль — фантасмагорию по мотивам новелл Томаса Манна «Гипнотеатр Бранко Душича» (17 июня, 18+), в котором зрители попадут на сеанс югославского гипнотизёра Душича, циника и и острослова. А Елизавета Мороз представит перформанс «Посвящение Ивану Голлю» (11 июня. 18+), где главную роль исполнит актриса Театра им. Ленсовета, ученица режиссёра Анатолия Васильева Лаура Пицхелаури.