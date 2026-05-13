Торги на право комплексного развития ИТ-квартала объявили в Нижнем Новгороде

Ядром квартала станет строящийся ИТ-кампус «НЕЙМАРК». Рядом появятся технопарк, научно-исследовательский комплекс компании «ИКС-Холдинг», офисы федеральных и международных компаний и сопутствующая инфраструктура. Губернатор Глеб Никитин назвал проект важным этапом в развитии региона, который объединит ведущие технологические компании, исследовательские центры и молодых специалистов. А замгубернатора Сергей Морозов отметил, что выставленный на торги участок станет стартовой точкой для формирования инновационной экосистемы в самом сердце Нижнего Новгорода: «Мы ожидаем, что интерес к лоту проявят крупные федеральные и региональные игроки ИТ-рынка», — добавил он.