Открытие мотосезона прошло в Хабаровске

В Хабаровске с размахом открыли мотосезон. В мероприятии приняли участие 3,5 тысячи жителей региона. Главным событием стал патриотический заезд на мотоциклах, посвященный Дню Победы. Колонну возглавил губернатор Дмитрий Демешин. Перед стартом каждый мотоцикл прошел специальную проверку и подготовку. Организаторы напоминают, что в экстремальной езде на мотоциклах важно соблюдать правила дорожного движения, всегда быть в шлеме и держать скоростной режим. Для узнаваемости участники колонны использовали яркую атрибутику. Маршрут автоколонны пролегал от старого международного терминала Хабаровского аэропорта до арены «Ерофей». В заезде приняли участие опытные представители мотоклубов региона, новички и любители скорости. Среди них был и глава края Дмитрий Демешин, который на протяжении 10 лет увлекается ездой на мотоциклах и ежегодно участвует в открытии и закрытии мотосезона в Хабаровске. Дмитрий Демешин отметил: «У нас большое мотодвижение. Это вежливые и добрые люди, которые помогают друг другу. Они патриотичны, любят свой город, свой большой Хабаровский край». Финишировала колонна у арены «Ерофей», где участников уже ждали фанаты и любители мотоциклов. Это место стало финальной точкой патриотического заезда. Для гостей праздника организовали интерактивные зоны, а также выставки ретроавтомобилей и оружия военных лет. Завершился пробег праздничным концертом. Анна Тихонова.