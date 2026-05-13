За майские праздники воронежцы посетили почти 100 стран

Во время майских выходных воронежцы стали чаще выбирать для зарубежных поездок не только привычные туристические маршруты, но и редкие страны Азии и Африки. Об этом свидетельствует аналитика роуминга на основе обезличенных данных абонентов МегаФона.

Источник: АиФ Воронеж

Во время майских выходных жители Воронежской области стали чаще выбирать для зарубежных поездок не только привычные туристические маршруты, но и редкие страны Азии и Африки. Об этом свидетельствует аналитика роуминга на основе обезличенных данных абонентов МегаФона.

В общей сложности воронежцы посетили 97 стран. Особенно заметный рост спроса зафиксирован во Вьетнам (рост в 3,3 раза), Индию (+20%) и Китай (+13%). Также жители региона отдыхали в таких экзотических странах, как Макао, Камбоджа, Сингапур, Эфиопия и Марокко.

В целом по России рост спроса зафиксирован в странах Южной Америки. Здесь существенный прирост показали Венесуэла (+63%), Уругвай (+55%), Бразилия (+52%), Колумбия (+42%) и Эквадор (+27%). Этот тренд подчёркивает растущий интерес россиян к экзотическим направлениям за пределами традиционных курортов.

Схожий энтузиазм наблюдается и в отношении азиатских стран. Путешественники всё чаще выбирают маршруты, которые ещё недавно считались экзотикой: Вьетнам (+131%), Монголия (+39%), Китай (+37%), Мьянма (+35%), Макао (+34%). Интерес к дальним направлениям распространяется и на Ближний Восток. Здесь безусловным фаворитом среди россиян стала Саудовская Аравия, где спрос вырос на 42%. Это может быть связано с развитием туристической инфраструктуры в стране и появлением новых интересных маршрутов.

Далее география поездок переходит к африканскому направлению, где динамика оказалась разнонаправленной. Положительные значения отмечаются в Камеруне (+100%), Намибия (+36%), Марокко (+27%), Замбии (+24%), Эфиопии (+19%).

Среди европейских направлений популярностью пользовались Болгария (+23%), Дания (+10%) и Сербия (+7%), а в Океании интерес вырос к Новой Зеландии (+22%). Среди стран СНГ лидируют Армения (+15%) и Узбекистан (+8%).

