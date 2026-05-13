Аист Гера из Перевоза нашел себе пару

Аист Гера, поселившийся в Перевозском районе, нашел себе пару. Теперь вместе со своей возлюбленной они живут в гнезде на водонапорной башне, рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Избранница Геры бережно высиживает яйца, а сам главарь семьи бдительно охраняет их гнёздышко.
По весне в Перевоз вернулись и родители Геры. Они кружат над городом, привычно осматривают территорию и подлетают к башне, однако в гнездо не заходят.
Напомним, что в начале 2026 года в Перевозском районе в районе реки Пьяна вновь заметили аиста, который не улетел на юга и остался зимовать. Среди заснеженных берегов реки птица внимательно наблюдала за рыбаком, сидевшим у лунки. Как отмечают инспекторы минлесхоза, аист выглядел абсолютно здоровым.
Пернатому уже успели дать имя Гера. Он подружился с местными рыбаками, а ранее успел «пообщаться» со студентами строительного колледжа. Он полюбил берег реки Пьяны, где проводит все свое время, а настоящей «визитной карточкой» стала местная водонапорная башня, к которой птица явно прониклась особой привязанностью. В итоге Гера стойко перенес вторую зиму подряд. За его судьбой в период морозов и снегопадов не переставали следить госохотинспекторы и местные жители.