Аист Гера из Перевоза нашел себе пару

Пернатому уже успели дать имя Гера. Он подружился с местными рыбаками, а ранее успел «пообщаться» со студентами строительного колледжа. Он полюбил берег реки Пьяны, где проводит все свое время, а настоящей «визитной карточкой» стала местная водонапорная башня, к которой птица явно прониклась особой привязанностью. В итоге Гера стойко перенес вторую зиму подряд. За его судьбой в период морозов и снегопадов не переставали следить госохотинспекторы и местные жители.